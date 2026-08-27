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सबके साथ खाना और मुस्कुराना।

Radha Shukla

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                            याद आता है वो जमाना।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वो राखी पर घर जाना ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सबके साथ खाना और मुस्कुराना।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
याद आता है वो जमाना।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कब आओगी , मां का यह पूछना।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कितनी देर में आओगी,भाई का फोन मिलना।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इंतजार के बाद घर पहुंचना
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर सबके साथ खिलखिलाना।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
याद आता है वो जमाना।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्या खायेगा भाई वो व्यंजन बनाना।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चुन , चुन के राखी उसके हाथ में सजाना।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरा भाई मेरा हीरो है यह सबको बताना ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
खुशियों की सौगात ,दिल में मिठास वापस लेके आना।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
याद आता है वो जमाना।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
वो बचपन में मां का प्यार, डांट और फटकार।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वो भाई बहनों का दुलार और मनुहार।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वो साथ में रहना , हंसना और खेलना।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ना जाने जिंदगी की भागदौड़ में सब कहां खो गया ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सब कुछ होते हुए आज दिल फिर रो गया ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सब कुछ होते हुए आज दिल फिर रो गया।
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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