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मैं भी फिर कर पाऊंगा, इस जग में कुछ उक्ति

Rachana Jain

Rachana Jain

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                            अम्मा मुझको दिलवा दो इस फोन से मुक्ति
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं भी फिर कर पाऊंगा, इस जग में कुछ उक्ति ।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सपने बहुत देखता हूं मैं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
गौरवशाली इतिहास रचूंगा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कर दूंगा मैं कुछ ऐसा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपने पर ही घमंड करूंगा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सारी बातें रह जाती हैं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फोन में जब मैं घुस जाता हूं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
गेम, रील मैं खो जाता हूं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं सुध बुध अपनी खो जाता हूं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर ना आये नजर मुझें कुछ
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जादू इसका चल जाता है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इतिहास रचूंगा कल से मैं फिर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ख्वाब मेरा बस टल जाता है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इसके आगे बस कोई ना दिखता
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जाने इसकी कैसी माया है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सारा दिन बस इसके संग ही
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यही मेरा मित्र सखा है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कल से ना इसको छूओगा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मन में यह संकल्प लिया है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर वो कल, कल ही रहता है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इसने मुझ पर जादू किया है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अम्मा मुझे दिला दो इससे मुक्ति
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर ,मैं भी करूंगा जग में कुछ युक्ति
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर अम्मा तुम ,तुम मुझसे भी ज्यादा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इससे प्यार हो करती
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरे साथ कुछ पल ही बिताती
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर इसको हाथों में इसको धर ती
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फुर्सत नहीं जब किसी को इससे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कैसी जग में नाम करेंगे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अम्मा अब बस तुम ही बता दो
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कैसे अब हम काम करेंगे
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
 
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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