थोड़ा अमृत घोल के

उस मरे हुए प्रेम में

थोड़ा अमृत घोल के पी लेना

तुम सिसक _सिसक के रो लेना

कुछ ठिठक_ ठिठक जी लेना

वो बचा हुआ कुछ आधा सा

आधे अधूरे कुछ वादा सा

कुछ बचे खुचे अहसासों से

तुम दर्द को अपने सी लेना ।

उस मरे हुए प्रेम में

थोड़ा अमृत घोल के पी लेना

वो आरजू तुम्हारे इंतजार वाली

प्यार भरी बातें करार वाली

जब याद आए तो

आँसुओ की लड़ियाँ पिरो लेना

दहलीज पे मेरे आने की आहट जो आए ,

कोई भ्रम से भरी खूबसूरती जो सताये

तुझे आज जो तेरा मन समझाए

तुम मन से इतर थोड़ा हो लेना

तुम अपने आप समझ लेना

तुम सिसक _सिसक कर रो लेना

तुम ठिठक ठिठक के जी लेना

उस मरे हुए प्रेम में

थोड़ा अमृत घोल के पी लेना

वो जो सच्चा वाला था

या झूठा वाला था ,

हर बार मनाने वाला था

या रूठा वाला था

जब दिल में आए सवाल

तो पछतावे वाले दर्द से

यादों की पुरानी तस्वीर धो लेना

तुम सिसक सिसक के रो लेना

थोड़ा ठिठक_ ठिठक के जी लेना





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2 घंटे पहले