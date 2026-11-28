मगर थोड़ा संभलकर, थोड़ा रोकर

फिर से हम गिरे हैं

फिर से लगी है ठोकर

पहले से हम और मजबूत हो गए हैं

मगर थोड़ा संभलकर, थोड़ा रोकर

-रविन्द्र अमन

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40 मिनट पहले