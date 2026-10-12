मेरी आँखें हो गई नम

कितना खुश था, जब दुनिया को समझा था कम

जब दुनिया को समझा तो, मेरी आँखें हो गई नम

-रविन्द्र अमन

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32 मिनट पहले