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मजा लीजिए जीने का थोड़ा थोड़ा

Rabindra Aman

Rabindra Aman

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                            बड़ी तेज है भईया इस जीवन की रफ्तार
                                                                 
                            

                                                                 
                            
देखो थक कर मत टूट जाना मेरे यार
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जरा चल धीरे धीरे ए मेरे मन का घोड़ा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मजा लीजिए जीने का थोड़ा थोड़ा
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ पाने की तपिश में कहीं जाए ना जल
                                                                 
                            

                                                                 
                            
खड़ा किया है ये जो तूने अपने सपनों का महल
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तेरे संग कहीं ऐसा वैसा ना हो जाए
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिसके लिए पाई पाई तू ने जोड़ा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मजा लीजिए जीने का थोड़ा थोड़ा
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तेरे पास क्या है ,शिकवा गिला है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इस जमाने से तुझको अभी तक क्या मिला है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आंखों में तेरी आसूं का सैलाब है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आखिर किस लिए तूने खुद को इतना तोड़ा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मजा लीजिए जीने का थोड़ा थोड़ा
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुझसे तेरे अपने नजर है चुराते,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तू सब को देखता है आते जाते
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिसके लिए तूने सब को ठुकराया
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर वो तेरे कोई काम ना आया
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हाथ लगा ना तेरे कुछ भी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिसके लिए तू ने सबसे मुख मोड़ा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मजा लीजिए जीने का थोड़ा थोड़ा
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ सिखा है बंदा सब अपना लूटा के
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर तरफ वीरान है,जब देखा है अपनी नजरें उठा के
                                                                 
                            

                                                                 
                            
लौटा है एक परिंदा अपने चमन को
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इस दुनिया से हार के
                                                                 
                            

                                                                 
                            
घर आया है अपने "अमन ' दौड़ा दौड़ा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मजा लीजिए जीने का थोड़ा थोड़ा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
-रविन्द्र अमन
                                                                 
                            

                                                                 
                            
 
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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