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मार डालेगा जमाना

Rabindra Aman

Rabindra Aman

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                            जाओ जहां सब पूछते हैं, क्या लोगे, चाय
                                                                 
                            

                                                                 
                            
काफी या ठंडा है तुझको पीना
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर कोई बताये ना, कैसे है हमको जीना
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
यहां दे दो किसी को रुपया पांच सौ, हजार
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर बुद्धी किसी को मत देना ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यहां सब है होशियार
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
लल्लू सब से हंस के मिले, लल्लू जरा है भोला
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर लल्लू ये ना जाने, दुनिया दिखावे का है मेला
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम्हारे अच्छा खराब से किसी को क्या है लेना
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किसी का कुछ बिगड़े तो, तुम तमाशा देखो ना
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जब आवे बुरा वक्त तो, आवे ना कोई काम
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सब देख के तुझको हंस देंगे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दूर से कह देंगे राम - राम
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
दही किसी का खट्टा कहो तो, हो जावे हंगामा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सूरत में मेरी मामी अच्छी नहीं ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर भी दीवाना मेरा मामा
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ अनुभवों को सब को है बताना
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सही राह कोई नहीं बताएगा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चाय ,कॉफी ठंडा पिलाकर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मार डालेगा जमाना
                                                                 
                            

                                                                 
                            
-रविन्द्र अमन
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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