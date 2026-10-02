लोग प्यार किसी से करते हैं

यह मोहब्बत भी कितना बड़ा गुनाह है,

इस दुनिया से करके दगा,

लोग प्यार किसी से करते हैं

-रविन्द्र अमन

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34 मिनट पहले