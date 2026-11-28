हमारी आदत बुरी है, रहने दो बुरी आदत

काहे को किसी का करो भला,

नहीं है इसकी जरूरत

हम नेता हैं, हम ऐसे भी बदनाम हैं

हमारी आदत बुरी है ,रहने दो बुरी आदत



जब मिट गई है अपनी भूख प्यास

भाड़ में जाए देश, भाड़ में जाए विकाश

सबसे पहले खुद को देखो, पहले अपनी है हिफाजत

हमारी आदत बुरी है, रहने दो बुरी आदत



जनता के लिए जितना कुछ करो ,

इनका नहीं भरेगा पेट

इनको झूठा आश्वासन दो ,सबसे करते रहो भेंट

बस दिखाने के लिए सबसे करो मोहब्बत

हमारी आदत बुरी है, रहने दो बुरी आदत



देश के पैसा से करो ऐशोआराम

बस दिखने के लिए कर दो , दो चार काम

उधर ध्यान नहीं देना है ,कोई लाख करे शिकायत

हमारी आदत बुरी है, रहने दो बुरी आदत



ये सब कुछ भूल गये हैं, कुछ नहीं है इनको याद

ये आपके पास आयेंगे, ठीक पांच साल बाद

फिर आप से हाथ जोड़ कर भीख मांगेंगे

यही है इनकी फितरत

हमारी आदत बुरी है, रहने दो बुरी आदत



और क्या क्या कहा जाए इनके बारे में

ये कम नजर आते हैं ,दिन के उजियारे में

रात को जाने इनका कहां कहां होता है स्वागत

हमारी आदत बुरी है, रहने दो बुरी आदत



ये दिल के काले होते हैं, जैसे कोई काजल

कभी इस आंख की, कभी उस आँख की शोभा बढ़ाते है

पल में जाते हैं बदल

किसी को सीखना हो तो इनसे सीखे नज़ाकत

हमारी आदत बुरी है, रहने दो बुरी आदत



संसद में झूठों का झुंड है,

इन अनूठे लोगों का काम है अनूठा

इनके विचारों में भले मतभेद हो ,

सब ने मिलकर इस देश को है लूटा

इनकी कुछ अच्छी खातिरदारी हो,

कुछ खास हो इनकी इज्जत

हमारी आदत बुरी है, रहने दो बुरी आदत

-रविन्द्र अमन

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