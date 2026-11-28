आज भी नहीं है, नहीं रहेगा कल भी

आज भी नहीं है, नहीं रहेगा कल भी

किसी को लूटाने के लिए सदियां है

मेरे पास नहीं है एक पल भी

-रविन्द्र अमन

- हम उम्मीद करते हैं कि यह पाठक की स्वरचित रचना है। अपनी रचना भेजने के लिए यहां क्लिक करें।

40 मिनट पहले