इन बिगड़े भैंसों से देश नहीं चलेगा

चर गए इस देश की हरियाली

इन बिगड़े भैंसों से देश नहीं चलेगा

-रविन्द्र अमन

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56 मिनट पहले