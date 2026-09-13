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बाहर तो बस दिखाना है

Rabindra Aman

Rabindra Aman

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                            जो अंदर है वही हम है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बाहर तो बस दिखाना है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो चाहेंगे हम वही करेंगे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर काम करने का एक बहाना है
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
चाहे अंदर छुपा हो जितना नफरत का भंडार
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बाहर से इस दुनिया को दिखलाना है प्यार
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यह दुनिया कुछ नही समझती,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इस दुनिया को अपने हिसाब से समझाना है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो अंदर है वही हम है ,बाहर तो बस दिखाना है
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
सब चलते है सीधा, हमने अपने रास्ते को थोड़ा है मोड़ा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिधर सब जायेंगे, उधर हम भी जायेंगे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हम थोड़े है भेड़ा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चाहे ये जग जल जाए, हमको ख़ुदको बचाना है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो अंदर वही है हम,बाहर तो बस दिखाना है
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
करने दो अगर करने वाले, हमको करते है बदनाम
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किसी से हमको थोड़े लेना-देना है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हम तो करते है अपना काम
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किसी को बदनाम करना तो, लोगों का दस्तूर पुराना है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो अंदर है वही हम है ,बाहर तो बस दिखाना है
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपने किये का देखा जाएगा, जो होगा अंजाम
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अभी तो मौज करो, अभी करो आराम
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कौन यहां अपना है, मतलब का यार यह जमाना है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो अंदर है वही हम है, बाहर तो बे दिखाना है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
-रविन्द्र अमन
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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