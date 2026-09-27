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                            ना , ना, ना, मरना है किस बात का ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुझको डर है इस अंधेरी रात का
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिसका खुद का भरोसा नही है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कल सुबह तक पता चल जाएगी उसकी औकात का
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिस जगह तुम हो ,उस जगह को बदल दो
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जीवन चलने का नाम है, उठो, रुको मत, अभी चल दो
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मन को बनाया है कचरे का भंडार
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर सबसे कहते हो यह दुनिया है बेकार
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपने बीवी बच्चों से वादा किया था साथ निभाने का कहां गए वो कसमे वादे ,खुद हंसने का, सबको हँसने का
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम्हारे जीवन की डोर क्यों है इतनी कमजोर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
देखो तुम्हारे दिल में करके बड़ा गुनाह छुपा है कोई चोर
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
खुद को मारने के पहले उस चोर को तुम मारो
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक योद्धा की तरह जीवन का जंग लड़ो ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मत पीछे हटो , मत हारो
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जीने वाले दुश्मन का सीना चीर कर जीते हैं ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किसी ने कहा है खूब
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मुफ़्त में अपनी जान गंवाते हैं, मरते हैं बेवकूफ
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
इस जहां में तेरा भी है एक सपनों का आशियाना
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यह दुनिया है दीवानी, तू होकर देख दीवाना
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
अगर कुछ सिख मिली हो तो औरों को भी सिखाओ
                                                                 
                            

                                                                 
                            
खुद बचो मेरे भाई, दूसरों को भी बचाओ
                                                                 
                            

                                                                 
                            
-रविन्द्र अमन
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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