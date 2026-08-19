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अपना एक पल दिया होता

Rabindra Aman

Rabindra Aman

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                            मिट जाती मेरी सदियों की प्यास
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तू ने अगर मुझको अपना एक पल दिया होता
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुझसे दिल लगाना शायद मेरी भूल थी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर किसी को चाहना कसूर नहीं होता है
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो प्यार का मंज़र बीत गया
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यह सोच कर दिल रोता है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर कब लौट कर आता है गुजरा हुआ जमाना
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
माना मुझसे मिलना तेरी कोई मजबूरी थी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर अपना सब लूटा कर मैं पास तुम्हारे आया था
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
बातों को बढ़ाकर , किसी की दुनिया में आग लगाकर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ लोग खुद से बन जाते हैं अनजान
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कितना हसीन था वो प्यार का जमाना
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं भंवरा बन कर रोज करता था तेरी बगिया में आना जाना
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्यों प्यार में होता है ऐसा अक्सर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपना जादू चलाकर गुम हो जाते हैं दिलवर
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
अफसोस नहीं तेरे प्यार में हमको कुछ ना कुछ तो मिला है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बरसों बीत गए,तेरी यादों का फूल आज भी खिला है
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
आज भी तेरे हसीं सपनों में डूबकर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हम अपनी रातों को रंगीन किया कर लेते हैं
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
रविन्द्र अमन - कोलकाता
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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