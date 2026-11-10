सारी दुनिया बदल गई, हमनेआपना रुख ना बदला

मैं हूं हुनरवाला वाला ,अच्छे गुरु का चेला

देखो भूल से ना हो,हमसे किसी का भला



कोई होगा चाहे जितना बड़ा उस्ताद

होगा वो चालाक , लेकिन मेरे बाद

सौ के बराबर मै हूं एक अकेला

देखो भूल से ना हो हमसे किसी का भला



चोर खाये ,लुटेरा खाए, चाहे खाए कसाई

बड़ी मेहनत की कमाई, देखो खाए ना अपना भाई

भाई दुश्मन है तो क्या हुआ,

अपना पूरा है मोहल्ला

देखो भूल से ना हो, हमसे किसी का भला



मैं हूं बड़ा हिसाबी, अपना रखता हूं हिसाब

कब किसने क्या किया, उस पर लिखी है किताब

सारी दुनिया बदल गई, हमनेआपना रुख ना बदला

देखो भूल से ना हो, हमसे किसी का भला

-रविन्द्र अमन

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52 minutes ago