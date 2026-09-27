पुरुके सामाजिक दोहे

कलजुग में पग पग मिलें, घोषित स्वयं नरेश।

मंत्र, तंत्र को मशवरा, फैलाएं भ्रम, क्लेश।।

-----पुरुषोत्तम श्रीवास्तव 'पुरु'

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47 मिनट पहले