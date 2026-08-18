पुरु के सामाजिक दोहे

कल पर टाले आज के, जिसने सारे काम।

बिन माया या राम पा, पहुंँचा यम के धाम।



- डाॅ. पुरुषोत्तम श्रीवास्तव 'पुरु'

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3 घंटे पहले