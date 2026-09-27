पुरुषोत्तम श्रीवास्तव 'पुरु' के सामाजिक दोहे

पशु पक्षी सा बन रहा, मानव का व्यवहार।

स्व से ही बस प्रेम बचा, शयन, काम, आहार।।

---पुरुषोत्तम श्रीवास्तव 'पुरु'

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एक घंटा पहले