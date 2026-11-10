अलस, कृपण, मद ,मतलबी, द्वेष भरा हो माथ।

अलस, कृपण, मद ,मतलबी, द्वेष भरा हो माथ।

इनसे आशा ना करें, बुरे समय दें साथ।।

-पुरुषोत्तम श्रीवास्तव 'पुरु'

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47 मिनट पहले