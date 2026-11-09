डाॅ. पुरुषोत्तम श्रीवास्तव 'पुरु' के सामाजिक दोहे

एक मनुज को छोड़ कर, देखो सब संसार।

प्रतिस्पर्धा, कहीं नहीं, सब मिल रहते यार ।।

- पुरुषोत्तम श्रीवास्तव 'पुरु'

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48 मिनट पहले