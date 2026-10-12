डाॅ. पुरुषोत्तम श्रीवास्तव 'पुरु' के सामाजिक दोहे

उस वीराने शजर पर, आई चिड़िया आज।

प्रसन्न है भयभीत भी, खुले घूमते बाज।।

---डाॅ. पुरुषोत्तम श्रीवास्तव 'पुरु'

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44 मिनट पहले