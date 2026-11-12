जग मेरे अनुसार चले, ऐसा भरम विचार।

जग मेरे अनुसार चले, ऐसा भरम विचार।

सब क्लेशों का मूल पुरु, देखें करें विचार।।

-पुरुषोत्तम श्रीवास्तव 'पुरु'

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47 मिनट पहले