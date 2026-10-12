डाॅ. पुरुषोत्तम श्रीवास्तव 'पुरु' के दर्शन पर दोहे

जगत स्थूल हो सूक्ष्म हो, निज नियमों से बंध।

एक तत्व पुरु चाह से, कभी बंध - निर्बंध।।

---डाॅ. पुरुषोत्तम श्रीवास्तव 'पुरु'

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44 मिनट पहले