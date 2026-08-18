डाॅ. पुरुषोत्तम श्रीवास्तव 'पुरु' के दर्शन पर दोहे

मन पंछी पुरु कैद है, तन, मन, धन की जेल।

ध्यान मनन कर रोक लें, भावों का यह खेल।।

---डाॅ. पुरुषोत्तम श्रीवास्तव 'पुरु'

- हम उम्मीद करते हैं कि यह पाठक की स्वरचित रचना है। अपनी रचना भेजने के लिए यहां क्लिक करें।

2 घंटे पहले