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इश्क़ में हारों का

Punit Singh

Punit Singh

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                            रंज़ और ग़म के मारों का,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कोई इलाज नहीं होता इश्क़ में हारों का।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तड़पते रहते हैं उम्र भर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कोई तिमारदार नहीं होता इन बेचरों का।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
भटक रहे हैं शहर में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
झलक तेरी एक पाने को,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नहीं तो और कौन रहता है इस शहर में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इन क़िस्मत के मारों का।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कोई इलाज नहीं होता इश्क़ में हारों का।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कोई देखता नहीं इनकी ओर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फूटी हुई नज़रों से भी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ये हैं जो बोलते रहते हैं उनको
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फ़रिश्ता चाँद-तारों का।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कोई इलाज नहीं होता इश्क़ में हारों का।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कोई रहता है इनसे फ़ना होकर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ख़ुशहाल अपने में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ये हैं जो भूल गए हैं, होता है क्या
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मौसम बहारों का।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कोई इलाज नहीं होता इश्क़ में हारों का।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
समझते हैं कि पिघला लेंगे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दिल ये पत्थरों का,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मगर कुछ हो नहीं पाता
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रिश्तों में खड़ी हुई दीवारों का।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कोई इलाज नहीं होता इश्क़ में हारों का।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
— पुनीत
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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