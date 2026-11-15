खुद से खुद को बचाने की ख्वाहिश में मुझसे मेरा आज बचाया नहीं गया

बचपन में कोई किस्सा सुनाया नहीं गया

जवानी में कोई किस्सा बनाया नहीं गया



पन्नों में बुढ़ापे के सिवाय सन्नाटे के कुछ बचाया नहीं गया

उसके मिल जाने की ख्वाहिश में मुझसे मेरा आज बचाया नहीं गया



ज़माने की भीड़ में भुलाया नहीं गया

मुझसे मेरा सपना बनाया नहीं गया



मैं ज़माने के रंग में घुला ऐसे-जैसे पानी में नमक

मुझसे मुझे बचाया नहीं गया



खुद से खुद को देखने की तमन्ना रही मेरी

खुद से आंखें मिलाया नहीं गया



प्रकाश दूर तलक नजर आ रही मुझे लड़खड़ा कर उसे पाया नहीं गया

खुद से खुद को बचाने की ख्वाहिश में मुझसे मेरा आज बचाया नहीं गया



सबक आया जब देर हो गया बहुत

मुझसे खुद को संभाला नहीं गया



लाठी के सहारे चल रहे मेरे कदम

ज़मां को अपनी व्यथा बताया नहीं गया

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एक घंटा पहले