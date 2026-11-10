तू तो मेरी पहली ज़रूरत है।

तू खूबसूरत है, जैसे कोई संगमरमर की मूरत है,...

तू खूबसूरत है, जैसे कोई संगमरमर की मूरत है,...



तेरी तारीफ़ में...और क्या बोलूँ,

तू तो मेरी पहली ज़रूरत है।



चाहते हैं तेरे इश्क़ में फ़ना होना,

चाहते हैं तेरे इश्क़ में फ़ना होना,....

लेकिन तुम संभाल पाओगी क्या?



तुम तो ठहरी संगमरमर सी,

मेरी रग-रग में उतर पाओगी क्या?



तुझपे ग़ज़ल लिखूँ—....ऐसा कोई काम कर दे,

कुछ नहीं तो ये दिल अपना,



जो बस तेरा दीवाना है,

वही मेरे नाम कर दे!





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एक घंटा पहले