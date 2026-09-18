चिड़िया रानी
चिड़िया रानी।
मेरे घर भी ,
आओ ना ।
यहां पड़े हैं ,
दाना पानी ।
आकर इनको ,
खाओ ना ।
चिड़िया रानी
चिड़िया रानी ।
मेरे घर भी ,
आओ ना ।
क्यों ?दिन भर,
उड़ती रहती हो ।
आकर जरा ,
सुस्ताओ ना ।
चिड़िया रानी
चिड़िया रानी।
मेरे घर भी,
आओ ना ।
रंग-बिरंगे ,
पंख तुम्हारे ।
मुझको पंख ,
लगाओ ना ।
चिड़िया रानी
चिड़िया रानी ।
मेरे घर भी ,
आओ ना ।
आसमान से ,
बातें करते।
मुझको संग ,
उड़ाओ ना ।
चिड़िया रानी
चिड़िया रानी ।
मेरे घर भी ,
आओ ना ।
- प्रियंका कुमारी
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32 मिनट पहले
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