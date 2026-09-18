चिड़िया रानी

चिड़िया रानी

चिड़िया रानी।

मेरे घर भी ,

आओ ना ।

यहां पड़े हैं ,

दाना पानी ।

आकर इनको ,

खाओ ना ।

चिड़िया रानी

चिड़िया रानी ।

मेरे घर भी ,

आओ ना ।

क्यों ?दिन भर,

उड़ती रहती हो ।

आकर जरा ,

सुस्ताओ ना ।

चिड़िया रानी

चिड़िया रानी।

मेरे घर भी,

आओ ना ।

रंग-बिरंगे ,

पंख तुम्हारे ।

मुझको पंख ,

लगाओ ना ।

चिड़िया रानी

चिड़िया रानी ।

मेरे घर भी ,

आओ ना ।

आसमान से ,

बातें करते।

मुझको संग ,

उड़ाओ ना ।

चिड़िया रानी

चिड़िया रानी ।

मेरे घर भी ,

आओ ना ।

- प्रियंका कुमारी

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32 मिनट पहले