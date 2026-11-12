अधरों पर खामोशियां, नयन हुए वाचाल।

अधरों पर खामोशियां,

नयन हुए वाचाल।

वो इतना नादान है,

न समझे मेरा हाल।।

-प्रिया वर्मा

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एक घंटा पहले