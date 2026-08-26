आप अपनी कविता सिर्फ अमर उजाला एप के माध्यम से ही भेज सकते हैं

बेहतर अनुभव के लिए एप का उपयोग करें

Hindi News ›   Kavya ›   Mere Alfaz ›   I realized that.
विज्ञापन

लोकप्रिय विषय

अफसोस है मुझे।

Priti Gautam

Priti Gautam

Mere Alfaz 
                
                                                         
                            अफ़सोस है मुझे इस बात का,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कि तुझसे किये वादों को मैंने निभाया क्युं नही।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तेरे लिए दिल में चाहते अब भी है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर मैंने जताया नही।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक तु ही था जिससे सब कुछ कहना चाहता था,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर तुझी से दिल के किस्से को सुनाया नही।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुझे मेरी बेचैनी का एहसास ही नही था,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शायद इसलिए अपनी मन की बातों को
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुझसे बताया नही।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
काश मेरे जख्मों के मरहम होते तुम,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर तुमने तो हमें अपना बनाया ही नहीं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरी आँख आशुओं से लाल होती रही,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर तेरे सामने आंशु का एक कतरा भी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैने बहाया नहीं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ना जाने तेरे दिल में क्या था,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो तुमने एक पल में हमें पराया कर दिया
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और एक हम थे जो एक तेरे सिवा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किसी और को दिल से अपनाया नहीं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तेरा तु जाने पर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरे दिल में तेरे लिए मोहब्बत सच्ची थी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो अब तुझे और तेरी यादों को मैंने भुलाया नहीं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हां दिल में एक कसक भी है कि
                                                                 
                            

                                                                 
                            
साफ़ साफ़ मैंने तुझे सब कुछ बताया क्यूँ नहीं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शायद इसलिए ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अफसोस है मुझे इस बात का,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कि तुझसे किये वादों को
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैंने निभाया क्युं नही।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
-प्रीति गौतम
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

                        - हम उम्मीद करते हैं कि यह पाठक की स्वरचित रचना है। अपनी रचना भेजने के लिए यहां क्लिक करें।
1 hour ago

कमेंट

कमेंट X

😊अति सुंदर 😎बहुत खूब 👌अति उत्तम भाव 👍बहुत बढ़िया.. 🤩लाजवाब 🤩बेहतरीन 🙌क्या खूब कहा 😔बहुत मार्मिक 😀वाह! वाह! क्या बात है! 🤗शानदार 👌गजब 🙏छा गये आप 👏तालियां ✌शाबाश 😍जबरदस्त
विज्ञापन

Recommended

UGC Rachna

विशेष

Amar Ujala Kavya brings you a collection of news related to poetry and literary world with hindi poems, hindi shayari, urdu poetry. Read shayari and one line shayari in hindi of different flavors like love shayari, sad shayari, romantic shayari, life shayari and masterpieces of great poets

© 2020-21 Amar Ujala Limited
X
बेहतर अनुभव के लिए
4.3
ब्राउज़र में ही

अब मिलेगी लेटेस्ट, ट्रेंडिंग और ब्रेकिंग न्यूज
आपके व्हाट्सएप पर

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree