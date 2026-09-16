दूर हो सकता है

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Pritam Prashun

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                            एक दिन ये घर भी वीरान हो सकता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपना कहा हुआ भी अनजान हो सकता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिस प्यार पे आज हमें इतना नाज़ है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कल वही प्यार भी बेनाम हो सकता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिसके साथ सजाए थे उम्रभर के ख़्वाब,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वो ख़्वाब भी आँखों में नाकाम हो सकता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
आज जो परिवार हमारी दुनिया लगता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कल कोई अपना ही हमसे दूर हो सकता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
न दौलत रहेगी, न रिश्ते हमेशा रहेंगे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर शख़्स यहाँ एक दिन मजबूर हो सकता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तो फिर किस बात की शिकायत करें हम,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जब वक़्त ही हर चीज़ का दस्तूर हो सकता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो मिला है उसे दिल से गले लगाएँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो छूट गया, उसका क्या कसूर हो सकता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर जाने वाले को रोकना भी ठीक नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर रिश्ता कहाँ उम्रभर का मंज़ूर हो सकता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो छूट गया, उसको दुआ देकर भूल जाना,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर दर्द भी एक दिन दिल से दूर हो सकता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
न शिकवा रहे, न किसी से कोई गिला रहे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो मिला वही काफ़ी, जो छुटा मंजूर हो सकता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
बस इतना समझकर सफ़र में बढ़ते रहो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो आज अपना है, कल वो भी दूर हो सकता है।
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

                        - हम उम्मीद करते हैं कि यह पाठक की स्वरचित रचना है। अपनी रचना भेजने के लिए यहां क्लिक करें।
32 मिनट पहले

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