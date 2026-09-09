याद फिर आ ही गई

भूलने बैठा हूं जिसे, याद फिर आ ही गई

‎रात की तन्हाइयों में, बात फिर आ ही गई

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‎कल डायरी से जो निकली, एक पुरानी-सी चिट्ठी

‎उसमें तेरी मुस्कुराती, झलक फिर आ ही गई

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‎पिछले बरस बुलाया था तुमने मुझे मिलने को

‎उस पुराने इंतज़ार की, सौगात फिर आ ही गई

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‎उस छोटी-सी मुलाक़ात ने बदल दिया आलम सभी

‎आज फिर दिल में वही, बरसात फिर आ ही गई

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‎मैं जिसे दफ़्न कर आया था ख़्वाब की गहराई में

‎उसकी खुशबू से मेरी, औक़ात मुझ पर आ ही गई

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‎तेरे जाने से जो टूटे थे कई सपने मेरे

‎उन अधूरे ख़्वाबों की, शुरुआत फिर आ ही गई

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‎हर सड़क पे सुनता हूं अब भी तेरी आहट कहीं

‎जैसे चुपके से कोई, बरसात फिर आ ही गई

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एक घंटा पहले