उसके घर का पता पूछा ही नहीं

मैने उसके घर का पता पूछा ही नहीं

‎सज़ा मालूम थी खता पूछा ही नहीं

‎वो दौर बीत गया कि हम किसी के होते थे

‎अब किसके हैं किसी ने पूछा ही नहीं

‎दुआ करो कि मेरी दुआ भी कभी रंग लाए

‎मेरी क्या दुआ थी खुदा ने पूछा ही नहीं

‎कभी उनके दर तक तो पहुंच ही जाना है

‎मिलने पर पहचानोगे हमने तुमसे पूछा ही नहीं

‎तुम साथ साथ चलो न कुछ कदम मेरे साथ भी

‎कहानी का अंजाम क्या है तुमने पूछा ही नहीं

‎कुछ किस्से ख़त्म हो जाते हैं राह तकते तकते

‎मेरी कहानी में कौन से किरदार हो पूछा ही नहीं।

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एक घंटा पहले