उसे ख़बर ही नहीं

‎वो हाल पूछ के आगे बढ़ गई, उसे ख़बर ही नहीं,

‎एक सवाल ने कितना मुझे छुआ, उसे ख़बर ही नहीं।

‎मैं चाहता था वो देर तक ठहरकर पूछे मेरा मिजाज़

‎उसने पूछकर भी कुछ नहीं पूछा—उसे ख़बर ही नहीं।

‎मेरे ज़ख़्म से ज़्यादा तो दिल को चोट लगी,

‎ज़ख्म का हाल पूछा दिल का नहीं—उसे ख़बर ही नहीं।

‎वो फ़र्ज़ समझ के निभाती रही हमदर्द होनेका

‎मैं उसे इश्क़ समझ बैठा—उसे ख़बर ही नहीं।

‎उसकी मुस्कान को मैंने ग़ज़ल बना डाला,

‎वो मेरी रातों की सुकून की वजह है—उसे ख़बर ही नहीं।

‎मैं उसके एक-एक लफ़्ज़ का मतलब ढूँढ़ता हूँ,

‎वो बस यूं ही बात करती है—उसे ख़बर ही नहीं।

‎मैंने चाहा है उसे, इस क़दर कि क्या कहिए,

‎मगर इस चाहत की बात दोस्तों, उसे ख़बर ही नहीं।

‎न उसने वादा किया, न कभी क़रीब आई,

‎मैं फिर भी उसका रहा—क्यों रहा, उसे ख़बर ही नहीं

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एक घंटा पहले