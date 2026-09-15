लाल साड़ी में नज़र आई हो

लाल साड़ी में जो तुम आज नज़र आईं हो,

‎जैसे बरसों की दुआ बनके असर छाई हो।

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‎तुमको देखा तो लगा, चाँद में सच में ही कमी है

‎तुम ज़मीं पर क्या परी नगर से आई हो?

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‎तुमने बालों को जो सँवारा, तो लगा यूँ मुझको,

‎शाम की गोद में चुपचाप कर सवेर आईं हो।

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‎मुस्कुराकर जो देखा जानिब इक पल तुमने

‎क्या मेरी ख़ामोश मोहब्बत की ख़बर लाई हो।

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‎वो जो माथे पे तुम्हारे है चमकता हुआ नूर,

‎जैसे रातों में ज़मीं पर अप्सरा उतर आई हो।।

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‎तुम्हारे होंठों की मुस्कान पर क्या कहूं तुमसे

‎गालों के गड्ढे दिखा, जान लेने पर उतर आई हो।

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‎तुम गुज़रती रहीं और मैं तुम्हें देखता रहा,

‎मेरी आँखों में तुम कोई प्यास बन उतर आई हो

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‎बात करनी थी मगर बात कहाँ हो पाई,

‎छोड़ो न, तुम तो हर एक मुलाकात भूल आई हो।

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‎तुम्हें मालूम नहीं तुमको निहारते हुए,

‎लगता है किसी बंजारे की मंजिल बन आई हो।

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‎तुमको चाहूँ भी तो इज़हार करूँ किस तरह,

‎मेरी राहों में आई हो पर थोड़ी देर से आई हो।

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एक घंटा पहले