कोई सहारा ना मिला।

जिसे चाहा उससे चाहत का इशारा न मिला,

‎हमें उसकी तरफ़ से भी कोई सहारा न मिला।

‎हम अपनी तन्हा शाम उसके नाम करते रहे,

बदकिस्मत दरिया था उसे कोई किनारा न मिला।

‎वो सामने तो रही, मगर अजनबी बन कर रही

‎सामने जन्नत की परी बैठी रही और वो नज़ारा न मिला।

‎हम उसके नाम से रोशन रहे अंधेरों में,

मगर रातों को आसमान में वो सितारा न मिला।

‎उसे अपना कहें, इतना हक़ भी कहां था हमें,

मगर जाने क्यों खुद से खुद का गुज़ारा न मिला।

‎मोहब्बतों में हमेशा कहां मुराद मिलते हैं इस दौर में,

‎किसी का ख़्वाब न सच हुआ, किसी को बहारा न मिला।

‎तुमने तो दिल हारकर भी देख लिया है प्रिंस,

उसे अपना कह सको, क्या ऐसा कोई दोबारा न मिला!

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एक घंटा पहले