अब इंतजार नहीं किया जाएगा

‎अब तेरे नाम कोई ख़त नहीं लिखा जाएगा,

दिल को समझा दिया—अब इंतज़ार नहीं किया जाएगा।

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‎बहुत दिनों तक तेरी राह में ठहरा था ये दिल,

‎अब किसी मोड़ पे यूँ बे-क़रार नहीं किया जाएगा।

‎

‎तूने जो कुछ भी कहा, हमने उसे सच मान लिया,

‎अब तेरी बात का कोई हिसाब नहीं किया जाएगा।

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‎हमने चाहा था तुझे—इसमें हमारी ख़ता थी,

‎इस ख़ता को मगर बार-बार नहीं किया जाएगा।

‎

‎कभी तेरा ज़िक्र आएगा तो मुस्कुरा देंगे,

‎हर किसी के सामने तेरा इज़हार नहीं किया जाएगा।

‎

‎तेरी जो फोटो रखी थी चुपके से चुरा के हमने,

‎आज से उस तस्वीर को भी यादगार नहीं किया जाएगा।

‎

‎तूने जो दूरी बनाई, उसे दूरी ही रहने देना अब

‎हर फ़ासले को मोहब्बत से पार नहीं किया जाएगा।

‎

‎हमने समझा था कि शायद तुझे भी कुछ महसूस हो रहा है उस ख़ूबसूरत वहम पर अब एतबार नहीं किया जाएगा।

‎

‎तू मेरी थी ही नहीं—ये बात देर से समझी है,

‎अब किसी ख़्वाब को तेरा हक़दार नहीं किया जाएगा।

‎

‎तुझे भुलाना मेरे बस में कहाँ था पहले,

‎बस अब तेरा ख़याल भी बार-बार नहीं किया जाएगा।

‎

‎अगर कभी याद आएँ तुम्हें गुजरे हुए चंद पल साथ के

‎चलो, उस शख़्स को अब परेशान नहीं किया जाएगा।

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‎इश्क़ को कल रात दफन करके आया है प्रिंस

‎अब इस क़ब्र पे कोई इंतज़ार नहीं किया जाएगा।

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एक घंटा पहले