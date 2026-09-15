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अब इंतजार नहीं किया जाएगा

Prince Avinash

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                            ‎अब तेरे नाम कोई ख़त नहीं लिखा जाएगा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दिल को समझा दिया—अब इंतज़ार नहीं किया जाएगा।
                                                                 
                            


                                                                 
                            
‎बहुत दिनों तक तेरी राह में ठहरा था ये दिल,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
‎अब किसी मोड़ पे यूँ बे-क़रार नहीं किया जाएगा।
                                                                 
                            


                                                                 
                            
‎तूने जो कुछ भी कहा, हमने उसे सच मान लिया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
‎अब तेरी बात का कोई हिसाब नहीं किया जाएगा।
                                                                 
                            


                                                                 
                            
‎हमने चाहा था तुझे—इसमें हमारी ख़ता थी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
‎इस ख़ता को मगर बार-बार नहीं किया जाएगा।
                                                                 
                            


                                                                 
                            
‎कभी तेरा ज़िक्र आएगा तो मुस्कुरा देंगे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
‎हर किसी के सामने तेरा इज़हार नहीं किया जाएगा।
                                                                 
                            


                                                                 
                            
‎तेरी जो फोटो रखी थी चुपके से चुरा के हमने,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
‎आज से उस तस्वीर को भी यादगार नहीं किया जाएगा।
                                                                 
                            


                                                                 
                            
‎तूने जो दूरी बनाई, उसे दूरी ही रहने देना अब
                                                                 
                            

                                                                 
                            
‎हर फ़ासले को मोहब्बत से पार नहीं किया जाएगा।
                                                                 
                            


                                                                 
                            
‎हमने समझा था कि शायद तुझे भी कुछ महसूस हो रहा है उस ख़ूबसूरत वहम पर अब एतबार नहीं किया जाएगा।
                                                                 
                            


                                                                 
                            
‎तू मेरी थी ही नहीं—ये बात देर से समझी है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
‎अब किसी ख़्वाब को तेरा हक़दार नहीं किया जाएगा।
                                                                 
                            


                                                                 
                            
‎तुझे भुलाना मेरे बस में कहाँ था पहले,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
‎बस अब तेरा ख़याल भी बार-बार नहीं किया जाएगा।
                                                                 
                            


                                                                 
                            
‎अगर कभी याद आएँ तुम्हें गुजरे हुए चंद पल साथ के
                                                                 
                            

                                                                 
                            
‎चलो, उस शख़्स को अब परेशान नहीं किया जाएगा।
                                                                 
                            


                                                                 
                            
‎इश्क़ को कल रात दफन करके आया है प्रिंस
                                                                 
                            

                                                                 
                            
‎अब इस क़ब्र पे कोई इंतज़ार नहीं किया जाएगा।
                                                                 
                            

                                
                                            

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