अब इंतजार नहीं किया जाएगा

अब तेरे नाम कोई ख़त नहीं लिखा जाएगा,
दिल को समझा दिया—अब इंतज़ार नहीं किया जाएगा।
बहुत दिनों तक तेरी राह में ठहरा था ये दिल,
अब किसी मोड़ पे यूँ बे-क़रार नहीं किया जाएगा।
तूने जो कुछ भी कहा, हमने उसे सच मान लिया,
अब तेरी बात का कोई हिसाब नहीं किया जाएगा।
हमने चाहा था तुझे—इसमें हमारी ख़ता थी,
इस ख़ता को मगर बार-बार नहीं किया जाएगा।
कभी तेरा ज़िक्र आएगा तो मुस्कुरा देंगे,
हर किसी के सामने तेरा इज़हार नहीं किया जाएगा।
तेरी जो फोटो रखी थी चुपके से चुरा के हमने,
आज से उस तस्वीर को भी यादगार नहीं किया जाएगा।
तूने जो दूरी बनाई, उसे दूरी ही रहने देना अब
हर फ़ासले को मोहब्बत से पार नहीं किया जाएगा।
हमने समझा था कि शायद तुझे भी कुछ महसूस हो रहा है उस ख़ूबसूरत वहम पर अब एतबार नहीं किया जाएगा।
तू मेरी थी ही नहीं—ये बात देर से समझी है,
अब किसी ख़्वाब को तेरा हक़दार नहीं किया जाएगा।
तुझे भुलाना मेरे बस में कहाँ था पहले,
बस अब तेरा ख़याल भी बार-बार नहीं किया जाएगा।
अगर कभी याद आएँ तुम्हें गुजरे हुए चंद पल साथ के
चलो, उस शख़्स को अब परेशान नहीं किया जाएगा।
इश्क़ को कल रात दफन करके आया है प्रिंस
अब इस क़ब्र पे कोई इंतज़ार नहीं किया जाएगा।
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एक घंटा पहले
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