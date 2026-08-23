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गरीब अपनी आंखों में दर्द छुपाए

Prince

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                            ओ भारत के बेटों, भारत तुम्हे पुकार रहा है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इसकी करुण वेदना सुनो, तुम्हारा यौवन तुम्हे ललकार रहा है
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
है भारत मां की आन पे आई
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अंधकार के बादल छाए
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपनी मां के ये पुकार
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कैसे न तुमको तड़पाए
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
चारों तरफ हाहाकार है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अन्याय का ही राज है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अब तो लगत है कि जैसे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अमीरों का ही स्वराज है
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर दिन हत्या लूटपाट
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर दिन एक चिराग बुझता है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
गरीब अपनी आंखों में दर्द छुपाए
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मन ही मन में रोता है
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
घूसखोर बन चुके है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सारा तंत्र सारे अधिकारी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपने लिए ही जीते हैं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भूल गए हैं अपनी जिम्मेदारी
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
भारत को जरूरत है तुम्हारी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ओ भारत के युवा वीर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अब तुम्हारे हाथ में ही
                                                                 
                            

                                                                 
                            
है भारत की तकदीर
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
खुद के लिए लड़ना सीखो
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक होकर नारा लगाओ
                                                                 
                            

                                                                 
                            
साथ मिलकर भारत बचाओ
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हम भी आए,तुम भी आओ
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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38 मिनट पहले

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