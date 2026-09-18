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चाय की चुस्की

Prem Verma

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                            चाय की चुस्की
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कौन-सी चाय?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सबकी अपनी पसंद,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर शहर-क़स्बे की अपनी चाय।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पत्ती या बुकनी चाय,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
लिपटन, टाटा टी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ताज महल, वाघ बकरी, टेटली,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ब्रुक बॉन्ड, सोसाइटी, ट्विनिंग—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
स्वाद अलग-अलग,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पसंद अपनी-अपनी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर जगह, हर समय,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हुज़ूर, चाहिए चाय!…..
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कौन-सा दूध, कितनी चीनी—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बड़ा सवाल!
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तबेला का ताज़ा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
गाय का, भैंस का या पाउडर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पाश्चराइज्ड, A2,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
1%, 2% या होल मिल्क।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
चीनी कितनी?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पूरा चम्मच, आधा चम्मच
                                                                 
                            

                                                                 
                            
या बस एक चुटकी!
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शहद, सफ़ेद चीनी, ब्राउन शुगर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सैकरीन, ताल-मिश्री,ko
                                                                 
                            

                                                                 
                            
गाँव का गुड़—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
या फिर बिना चीनी!
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर जगह, हर समय,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हुज़ूर, चाहिए चाय!……
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कैसे बनाएँ?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जितने लोग, उतने तरीक़े।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
पानी गर्म, चाय डालकर उबाली,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर दूध डाला;
                                                                 
                            

                                                                 
                            
या पानी, दूध, चाय और चीनी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सब साथ उबाली।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
गर्म पानी उतारा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चाय डाली,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
थोड़ी देर ब्रू किया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कड़क चाय,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दूध-चीनी-अदरक-इलायची वाली,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मसाला चाय, ईरानी चाय,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
होटल वाली चाय—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर चाय का अपना अंदाज़।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर जगह, हर समय,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हुज़ूर, चाहिए चाय!….
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कौन-सा बर्तन?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपनी पसंद या जो मिल जाए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कप अकेला या डिश के साथ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मग या ग्लास,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मिट्टी की कुल्हड़,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्लास्टिक का कप,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पेपर कप,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कटिंग चाय का छोटा ग्लास।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
थर्मस में चाय,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
या टी-कोज़ी से ढकी चाय,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
गणेश की चाय
                                                                 
                            

                                                                 
                            
या घर की पसंदीदा चाय।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
चाय की चुस्की—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपने-अपने तरीक़े से।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर जगह, हर समय,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हुज़ूर, चाहिए चाय!….
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कितनी, क्यों ज़रूरी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कैसे और कब पीएँ?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कितने बजे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कितनी गर्म, कितनी ठंडी?
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
ऑफिस में, घर में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
या सड़क के किनारे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किसी के साथ
                                                                 
                            

                                                                 
                            
या अकेले मोबाइल संग।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जहाँ खड़े,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वहीं चाय की दुकान दिखी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ठेला दिखा—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बस चाय चाहिए!
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मिट्टी की कुल्हड़,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्लास्टिक या पेपर कप,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
गर्म चाय—गर्म चाय!
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रेलवे प्लेटफ़ॉर्म की चाय।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
शादी के घर की चाय,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
गाँव वाली चाय,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पाँच सितारा होटल की चाय,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
या विदेशी चाय।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर जगह, हर समय,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हुज़ूर, चाहिए चाय!….
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
चौबीस घंटे का दिन भी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कम है चाय की ख़ातिर।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
— प्रेम वर्मा
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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33 मिनट पहले

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