तराना ए दर्द ओ तमन्ना

उम्मीद मेरी कहीं और बट ना सकी हमने सीखा अंधेरों में जीना सोच मेरी भी कहीं और ठहर नहीं सकती

देख कर बेचारगी मेरी मुंह मोड़ लिया तुम करो लाख जुल्म मुझ पे मगर सोच मेरी कभी बदल नहीं सकती

हुआ है तू कब मेरा बता सच सितम मोहब्बत में हो सकती मगर हद से ज्यादा जुल्म तो ठहर नहीं सकती

दर्द मेरा ही और बढ़ाने वाले दिल ए नादां मिला क्या तुझे करके नाकाम कोशिशें तमन्ना बिखर नही सकती

अब और न दर्द बढ़ा तू कुछ तो रहम कर हालांकि अरमां मेरा पास गया तेरे मगर सच्चाई मर नहीं सकती





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एक घंटा पहले