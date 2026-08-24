मिजाज़ ए बेचैन ख्वाहिशें

हुआ है जिंदगी का आसान कब खाकर ठोकरें भी कई बार चल के कांटों की राह पे चिराग़ ए दिल हम बुझाए हैं

देकर साथ मेरा क्या सोच कर फासला बढ़ा गया तुमको ये पता नही इरादा तुम्हारा अब जानने पास हम आए हैं

वादा ए उल्फत मिजाज़ तेरा बदला हुआ हमें नज़र आने लगा मिले तुम क्यूं आज़ मुझसे सोच कर घबराए हैं

अब ये सच बताओ तोड़ के दिल मिला कब चैन ओ सकूं किसी को और दिल आज़ धड़का क्यूं सोच ना पाए हैं

दोहरा कर पिछली यादें बेचैन दिल को समझाना पड़ा तराना ए उल्फत का सच क्या झूठ क्या जान ना पाए है

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56 मिनट पहले