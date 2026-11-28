मुझ पे अहसान जताने वाले दर्द मेरा जाना कहां रहा

बढ़ा के हसरतें बार बार दर्द किसी का बढ़ाया नहीं करते ना रही जिंदगी मेरी किसी काम की दिल सताया नहीं करते

मुझको गैर समझने वाले कसूर क्या बताया नहीं तूने करके वादे हजार राह ए तलब खुशियां भी जताया नहीं करते

खुशियां मेरी कभी अपना तुमने जाना कहां हमें ही गैर समझने वाले मिटा के अरमां दिल में दर्द बढ़ाया नहीं करते

सच तो ये भी करिश्मा मेरी जिंदगी में हुआ कभी नहीं जान कर मिजाज़ आपका चिराग़ ए दिल जलाया नहीं करते

मुझ पे अहसान जताने वाले दर्द मेरा जाना कहां रहा अंजान तू मेरी वफाओं से होकर खाक दर्द बताया नहीं करते

- हम उम्मीद करते हैं कि यह पाठक की स्वरचित रचना है। अपनी रचना भेजने के लिए यहां क्लिक करें।

34 मिनट पहले