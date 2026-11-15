अब तो सिर्फ इक अर्ज तुमसे करके रहम मुताबिक मेरे

या खुदा तू ही जब हो ना सका है मेरा तो क्या करूं मेरे गम का कोई इलाज़ नहीं किस से अब मैं कहा करूं

करूं भी गिला अब तुमसे कैसे जान के फसाना ए गम मेरा तुम कुछ कर ना पाओगे दर्द किस से कहा करूं

करके गिला तुमसे घबराए भी हम बहुत दर्द मेरा बार बार बढ़ाने वाले ये सच भी तू बता दे अब मैं क्या करूं

कभी ये सोचा करो बिखेर के यादें सारी जाऊं मैं कहां सता कर दिल को बार बार दर्द किस से मैं कहा करूं

अब तो सिर्फ इक अर्ज तुमसे करके रहम मुताबिक मेरे कभी तो सोचा करो समेट के यादें ये बता मैं क्या करूं

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51 मिनट पहले