फसाना ए बेकरार दिल

दिया तसल्ली हमें हर इक ने फिर भी आराम दिल को कहां हम सुनते रहे मगर लब पे तेरा नाम ना आया

ये ना पूछो दिल की राहों में सफर किया कैसे रहा खुशनसीब में इतना कि मुझ पर कोई इल्जाम ना आया

लगता है दिल ए बेताब तुझे मेरी कोई जरूरत नहीं भटक गए हम इधर उधर मगर वो मुकाम ना आया

सफर दिन का बीता कैसे ये ना पूछो मुझसे लाख की कोशिश मगर कभी वो मुंतजिर ए शाम ना आया

ये बेचैनियाँ तो रहेंगी दिल में हमेशा दर्द सिर्फ इस बात का है तेरे लब पट कभी मेरा नाम तक न आया

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49 मिनट पहले