फसाना ए बेचैन जिंदगी

हमें तो मना के अब जश्न ए बर्बादी अपनी बुझा कर चिराग़ दिल में होकर मायूस जिंदगी से दर ब दर भटकना है

होकर बर्बाद सुधरना है मुश्किल बहुत मिटा कर अरमां दिल के सारे समझा के अब बेचैन ख्वाहिशें चुप रहना है

बेशक अब तुम अहसास ए रिश्ता को मोतबर यूं ही रहने दो ना मिली खुशी तो क्या हुआ फिर भी खुश रहना है

करके कोशिश तमाम फैसला समझ ना पाया हूं मैं अभी तक ना मिली खुशी फिर भी जीना मुश्किल करना है

गर कर ना कुछ तो क्या हुआ हमें तो हाथ दिल पर अब रख कर भुला कर गुज़रा जमाना अब जीना मरना है

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6 मिनट पहले