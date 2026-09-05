बेचैन तमन्ना ए दिल

मिटा कर दिल के अरमां हम आंसू बहाने लगे हम ही ना रहे तेरे प्यार के काबिल सोच कर घबराने लगे

बुझा दो चिराग ए मोहब्बत कहने लगे नहीं अब फरेबी उजालों की जरूरत सोच के फासला बढ़ाने लगे

लिखा जो किस्मत हो चुका हमें भी नहीं अब जरूरत सवालों की सोच के सच अब तुमसे दूर होने लगे

ये बताओ हमें जुल्म तेरा कब तक जमा रहेगा मुझ पे मिजाज़ तेरा ही अब भांपने करीब हम आने लगे

तेरा ये शौक पहले दोस्ती फिर दुश्मनी करना परख के अब मैं करूं क्या ख्वाबों से ही दिल बहलाने लगे

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55 मिनट पहले