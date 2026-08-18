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वो पीपल का पेड़

prem kumar

prem kumar

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                            वो पीपल का पेड़
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कहाँ गया वो पीपल का पेड़, जो दूर से ही दिख जाता था,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसी पेड़ के होने से कभी, हमको पहचाना जाता था।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
वही पीपल का पेड़ था जिसकी छाँव में बच्चे खेला करते थे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बैठे रहते थे डालों पे जब बकरियाँ चराया करते थे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
लगता था चौपाल यही पे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पंच यहीं विराजा करते थे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
होते थे यहीं सभी फैसले,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पंच-दंड भी सुनाया करते थे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रात में भूतों का भी बसेरा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इसी पेड़ पर बताया जाता था,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कहाँ गया वो पीपल का पेड़
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो दूर से ही दिख जाता था।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
पूजा, धागा, चंदन-कुंकु, आरती,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सब इसकी उतारा करते थे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कोई मन्नत, कोई दान-दक्षिणा देकर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इसको पवित्र बनाया करते थे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नाऊ, हलवाई और हाट भी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यहीं कहीं तो लगता था,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बीच दुपहरी इसी छाँव में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सबका मन यहां रमता था।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चाय पे चर्चा, मज़े की बातें,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सबकी यहीं पे होती थीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यहीं बैठे-बैठे कइयों संग,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
गप्पें सारी जग की होती थीं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यहीं खुलता था पोल सभी का,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यहीं गहन चिंतन भी होता था,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किसी के सुख-दुःख की बातें थीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किसी का मन भी हल्का होता था।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कभी चबूतरा, कभी मंदिर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कभी चौराहे का बस-स्टैंड बन जाता था,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और कभी-कभी दूर खड़ा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यही भुतहा पीपल कहलाता था।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
गाँव के सारे मेलों और झगड़ों का,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यही वो दर्शक पुराना था,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कितनी पीढ़ियाँ, अनेकों मौसम,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सब देख चुका वो पीपल का पेड़ पुराना था।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आज न जाने कहाँ गया ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वो पीपल का पेड़,जो दूर से ही दिख जाता था,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसी पेड़ के होने से कभी हमको पहचाना जाता था।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसी पेड़ के होने से कभी हमको पहचाना जाता था।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
- प्रेम
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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