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कभी कुछ दीवारों से भी तो पूछ कर देखो

prem kumar

prem kumar

Mere Alfaz 
                
                                                         
                            कभी कुछ दीवारों से भी तो पूछ कर देखो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इन्होंने कितने लम्हों को
                                                                 
                            

                                                                 
                            
खुद से टकराते देखा है—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कभी खिलखिलाते,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तो कभी टूटकर बिखरते देखा है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चेहरों को हँसते देखा है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आँखों को रोते देखा है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किसी को ग़म छुपाने के लिए
                                                                 
                            

                                                                 
                            
खुद से लिपटते देखा है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तो किसी को खुशी के आँसू छुपाने के लिए
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चुपचाप मुँह फेरते देखा है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कभी कोई टिककर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इनके संग बैठा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हाथों में हाथ लिए…
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तो कभी इन्हीं से टकराकर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कइयों को लहूलुहान होते देखा है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कभी किसी तस्वीर को
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपने भीतर सहेजा है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यादों की झलक दिखाते हुए…
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तो कभी उसी तस्वीर पर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जमी धूल के साथ
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यादों को मिटते देखा है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर कोई इनके पीछे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
खुद को महसूस करता था—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जैसा वह सच में था,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बिना किसी मुखौटे के।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मगर इनके बाहर निकलते ही
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर चेहरा बदल जाता था—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कभी अपना,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कभी बेगाना,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तो कभी खुद से ही जुदा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ये दीवारें जानती हैं—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कौन यहाँ अपना था,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कौन बस ठहरा था,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किसने रिश्ते सँवारे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और किसने उन्हें
                                                                 
                            

                                                                 
                            
खामोशी में बिखरते देखा था।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ये सिर्फ़ ईंट-पत्थर नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इनकी दरारों में आज भी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अनकही बातें,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अधूरे रिश्ते
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और कुछ दबे हुए आँसू हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आज भी ये उसी जगह खड़ी हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मगर जिनके लिए कभी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ये घर हुआ करती थीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वो लोग अब
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपने ही घरों में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अजनबी हो गए हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कितनी आहटें आईं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कितनी लौट गईं—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ कदम फिर कभी नहीं आए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ आवाज़ें
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हमेशा के लिए ख़ामोश हो गईं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और ये दीवारें…
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सब कुछ सुनकर भी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चुप रहीं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शायद इसलिए कि
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इंसान बदल जाते हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रिश्ते बदल जाते हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यादें भी धुँधली पड़ जाती हैं—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मगर ये दीवारें
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मौन गवाह रह जाती हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कभी फुर्सत मिले,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तो इनसे भी पूछ कर देखो…
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शायद ये सब बता दें,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो लोग कह नहीं पाए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किसी घर की कहानी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसमें रहने वालों से नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कभी उसकी दीवारों से पूछ कर तो देखो—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ये झूठ नहीं बोलतीं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कभी कुछ दीवारों से भी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तो पूछ कर देखो…
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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