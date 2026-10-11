गुटर गूँ में छिपा पहला-पहला इश्क़

गुटर गूँ में छिपा पहला-पहला इश्क़



मेरी खामोशियों में भी

तेरी धड़कनों का ज़िक्र है,

वो अनकही-सी चाहत,

वो मीठी-सी कसक है,

कहूँ क्या इसे भला,

मन मस्त मलंग है—

गुटर गूँ में छिपा ये

पहला-पहला इश्क़ है।



वो पहली नज़र मिली तो

मौसम बदल गया,

याद तेरी आई और

ये दिल मचल गया।

जाने कैसा मीठा-मीठा दर्द है,

गुटर गूँ में छिपा ये

पहला-पहला इश्क़ है।



बेचैन, तन्हा जब भी

मन ये होता है,

कैसे कहूँ तुझको—

बस तू संग होता है।

मुलाकातों का न जाने

कैसा ये रंग है,

गुटर गूँ में छिपा ये

पहला-पहला इश्क़ है।



तेरी आहट-सी लगती है

जब हवाएँ गुजरती हैं,

तेरी यादों की खुशबू से

रातें सँवरती हैं।

अब तो खामोशियों में भी

तुझसे बातें होती हैं,

गुटर गूँ में छिपा ये

पहला-पहला इश्क़ है।



न कोई वादा,

न कोई इकरार हुआ,

फिर भी न जाने कब

मुझपे हक़ तुम्हारा हुआ।

कुछ रिश्ता है साँसों का,

कुछ धड़कनों से नाता है—

गुटर गूँ में छिपा ये

पहला-पहला इश्क़ है।

-प्रेम

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40 मिनट पहले