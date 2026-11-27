रोक देती हूं अपनी लेखनी को मैं इसका रुकना भरसक सही

जीवन लिखूं या प्रेम मै

हर्षित हृदय का हर्ष लिखूं

लिख दूं तुम्हे मैं प्राण या

सुकून से सिंचित मन लिखूं

तुम्हे नजम लिखूं या गीत मैं

होठों पर आता संगीत लिखूं

तुम्हे लिखूं सुबह की पहली किरण

या चंदा की सुंदर छवि लिखूं

लिख दूं तुम्हारे बारे में सब

या तुमसे ही मै सब लिखूं

देखूं जो कुछ बिन तेरे

उसमें भी मै तुमको लिखूं

तुम्हे लिखूं कविता या कहानी लिखूं

पहेली लिखूं या प्रश्न मै

तुम्हे लिख दूं हर वो शब्द मै

जो शब्द मेरे पास हो

कितना लिखूं सब कम है

तुम पर रुकता ना कोई शब्द है

तुम्हारी मोहिनी छवि जो है

उसका वर्णन अनंत है

अतः कर सकती

ना मै वर्णन कभी

इसके लिए अनंत जन्म सही

रोक देती हूं अपनी लेखनी को मैं

इसका रुकना भरसक सही

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एक घंटा पहले